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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Участники отряда студентов-спасателей «Скала» провели мастер-класс для воспитанников реабилитационного центра

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