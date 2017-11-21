В Кемерове состоялся областной конкурс профмастерства среди электромонтеров

В Кемерове состоялся областной конкурс профмастерства среди электромонтеровДругие новости от 21.11.2017
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Сотрудники кемеровского трамвайного депо провели экскурсию для участников экологического объединения "Экошаг"
Портал Госуслуги открывает для пользователей сайта новые возможности
Губернаторские ярмарки, посвященные Дню матери, пройдут 24 ноября в городах области
Уникальная площадка для привлечения инвестиций в регион открылась на Шерегешском курорте
Кузбасские паломники отправились в путешествие по городам Золотого Кольца России
- 20.11.17
Включайся
Прямая линия с экс-капитаном сборной России по футболу, нашим земляком Алексеем Смертиным по случаю издания его книги. В гостях, также, работавший над ней наш коллега В.И. Сохарев. Встреча с юными кузбасскими стрелками из лука, вернувшимися с медалями из Красноярска. Эфир программы "Включайся" от 20.11.2017
- 17.11.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 17.11.2017
- 17.11.17
Темы недели
Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов "СТС Кузбасс". Темы недели. Выпуск от 17.11.2017