В Кузбассе стартовал сезон пиковых нагрузок на объектах энерго- и теплоснабжения области

В Кузбассе стартовал сезон пиковых нагрузок на объектах энерго- и теплоснабжения областиДругие новости от 16.11.2017
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- 16.11.17
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Специалисты Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории проверяют мед на наличие в составе антибиотиков
Аман Тулеев обсудил с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым основные проблемы развития муниципалитета
Коммунальные службы Новокузнецка успешно прошли проверку первыми морозами
27 госслужащих Кузбасса получили "золотые" знаки отличия ГТО
В Кузбассе стартовала большая экскурсионно-познавательная программа по областному центру
Проект бюджета области на ближайшие годы обсудили на заседании Общественного совета Кемеровской области
Поставки карьерной техники китайского производства для угледобывающих предприятий Кузбасса начнутся в 2018 году