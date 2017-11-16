Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В Кузбассе стартовал сезон пиковых нагрузок на объектах энерго- и теплоснабжения области

Другие новости от 16.11.2017

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально