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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Жители Кировского района областного центра пожаловались на недостаточное освещение улицы Тружеников

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