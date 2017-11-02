«Кузбасс театральный» закрывает занавес

«Кузбасс театральный» закрывает занавесДругие новости от 02.11.2017
Актуально
- 03.11.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 03.11.2017
Команда журналистов и операторов "СТС Кузбасс" продолжает путешествие по региону
Кузбассовцы смогут обменять накопления из монет копеечного номинала и получить призы
В Кемерове состоялся круглый стол, посвященный столетию революции в России
Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Киселевске
- 02.11.17
Включайся
Близится традиционная премия Kuzbass Business Awards. Как идёт к ней подготовка поговорим с традиционно оптимистичным главным редактором известного глянцевого издания. В кемеровском цирке стартовало «Шоу талантливых зверей». Встретимся с участниками представлений. Эфир программы "Включайся" от 02.11.2017
Состоялась генеральная репетиция клуба "Кузбасс" перед большим хоккейным противостоянием