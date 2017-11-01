1 ноября — Международный день вегана

1 ноября — Международный день веганаДругие новости от 01.11.2017
Актуально
Состоялась генеральная репетиция клуба "Кузбасс" перед большим хоккейным противостоянием
Несанкционированная перепланировка помещения грозит жильцу административной ответственностью и штрафом
1 ноября свой профессиональный праздник отметили судебные приставы
В Прокопьевском районе по требованию прокуратуры ликвидировали два незаконных скотомогильника
Киселевчане пожаловались на ухудшение экологической обстановки в районе котельной №26
В областной администрации подписали соглашение о сотрудничестве по улучшению инвестиционного климата в регионе
- 01.11.17
Включайся
В день народных будителей в Болгарии ведущие программы Включайся тоже постараются как следует разбудить весь Кузбасс и зарядить хорошим настроением с болгарским завтраком и болгарской зарядкой. Ждём в гости победителей серебряного призёра молодежного чемпионата Европы по тайскому боксу и её наставника. Классическая музыка в исполнении нашей землячки триумфально звучит во многих уголках планеты. Какие конкурсы уже выиграны и какие вершины планируют покориться роялю и струнным? Эфир программы "Включайся" от 01.11.2017