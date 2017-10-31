В Кемерове состоялось заседание совета по инвестиционной и инновационной деятельности

В Кемерове состоялось заседание совета по инвестиционной и инновационной деятельностиДругие новости от 31.10.2017
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- 01.11.17
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Киселевчане пожаловались на ухудшение экологической обстановки в районе котельной №26
- 01.11.17
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В областной администрации подписали соглашение о сотрудничестве по улучшению инвестиционного климата в регионе
- 01.11.17
Включайся
В день народных будителей в Болгарии ведущие программы Включайся тоже постараются как следует разбудить весь Кузбасс и зарядить хорошим настроением с болгарским завтраком и болгарской зарядкой. Ждём в гости победителей серебряного призёра молодежного чемпионата Европы по тайскому боксу и её наставника. Классическая музыка в исполнении нашей землячки триумфально звучит во многих уголках планеты. Какие конкурсы уже выиграны и какие вершины планируют покориться роялю и струнным? Эфир программы "Включайся" от 01.11.2017
В Гурьевске прошел чемпионат Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике
В Кемерово прошла вторая международная научная конференции, посвященная информационным технологиям
В Кузбассе стартовал региональный фестиваль "Кузбасс театральный"
В Кемеровской области подтвержден карантин по сорняку повилике
В администрации Кемерово состоялся прием в честь 20-и летия президентской программы подготовки управленческих кадров