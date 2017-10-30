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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Художественному отделению Центральной детской школы искусств Кемерова исполнилось 50 лет

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