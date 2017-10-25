Управляющие компании индустриальных парков Кузбасса получат до 10 миллионов рублей поддержки

Управляющие компании индустриальных парков Кузбасса получат до 10 миллионов рублей поддержкиДругие новости от 25.10.2017
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