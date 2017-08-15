СТС запустил первый всероссийский любительский чемпионат по бадминтону

Свежий воздух, солнце и ракетка в руке — одни из лучших генераторов гормона счастья в организме. В этот день десятки воланов взлетали ввысь, ведь это самый настоящий чемпионат по бадминтону, который запустил телеканал СТС по всей стране. Долетел он и до нас.

Место для проведения выбрали очень уютное. Учебно-оздоровительный комплекс Северо-кузбасской энергетической компании. «Березовый уют». Большой стриженный газон стал спортивным полем для масштабных баталий. Игра проводится по олимпийской системе, возрастных ограничений в СТС-чемпионате нет.

Чемпионаты уже прошли в Москве, Петербурге, Барнауле, Уфе, Саратове и еще десятках российских городов. Телеканал СТС возрождает забытые спортивные традиции. Ведь раньше буквально в каждом дворе подбрасывали воланчик, пока не стемнеет.

Перебрасывание воланчиком с короткими перемещениями и прыжками в течение 40-60 минут по энергоемкости сопоставимо с пробежкой на 5-7 километров! Участники чемпионата не только сожгли калории, но и получили приятные фирменные бонусы от СТС: бейсболки, пляжные сумки и, конечно же, ракетки. Чтобы волан летел еще выше.