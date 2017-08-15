День шахтера-2017. В Кузбассе продолжается подготовка к главному областному празднику

В этом году он пройдет в Междуреченске. Всего по региональной программе в городе отремонтируют и благоустроят более 130 объектов.

Сроки подрядчикам поставлены жесткие. К 20 августа все объекты будут готовы. На финишной прямой Весенняя, 16, паркурная площадка, а также благоустройство развязки 42 квартала и аллея сказок.

Бордюрный камень выставляют на улице Чехова. Укладывают асфальт и высаживают цветы на площади почти 2000 квадратных метров.

Работы продолжаются на проспекте Строителей. Кроме дороги, в порядок здесь приводят и пешеходную зону. Уже на следующей неделе подрядчики приступят к чистовым работам. На Аллею сказок завезут фигуры и скамейки, на площадки оборудование и игровые комплексы.

Завершена подготовка образовательных учреждений — гимназии №6 и трех детских садов. Один из них — Вишенка. Здесь проведена полная реконструкция корпусов. Остались последние штрихи.

Серьезное внимание уделили и безопасности. В детском саду установлены современная система видеонаблюдения и специальные детские перила.