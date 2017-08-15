В Прокопьевске закрыли зеленый рынок

Садоводы Прокопьевска лишились популярного места реализации излишков урожая, на котором торговали много лет. Теперь на территории идет строительство торгового центра. Однако воспользоваться альтернативным вариантом, предложенным городскими властями — специализированными социальными рынками — люди отказываются, сославшись, на отсутствие свободных мест. Как планируется решать проблему тех, кто предлагает горожанам свежую витаминную продукцию?