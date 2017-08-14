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Африканская свиная чума пришла в Сибирь

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Заболевание, которое до недавнего времени фиксировали только на одноименном континенте, впервые вышло за его пределы. Соседние территории бьют тревогу, ущерб исчисляется миллионами рублей. Для предотвращения болезни животных в Кузбассе на границах области проверяется весь большегрузный транспорт.

Вспышка Африканской чумы свиней в соседней Омской области угрожает и нашему региону. Животные погибают в течение недели после заражения, смертность практически 100%. Но даже тех немногих, кто устоял перед вирусом, необходимо утилизировать, т.к. выжившие становятся носителями заболевания и способны по новой запустить эпидемию африканской чумы. Начиная с прошлой недели все подъезды к областной столице контролируют совместные патрули Россельхознадзора и сотрудников ДПС. Проверяют большегрузы-рефрижераторы, перевозящие мясо.

Внешне заболевание может напоминать паратиф, обычная кишечная инфекция, именно поэтому многие фермеры обращаются за помощью слишком поздно. Источниками распространения в первую очередь служат больные животные, выделяющие в окружающую среду вирус. Помимо этого, большую опасность представляет корм из заражённых территорий, птицы и другие животные, а также средства транспорта и почтовые отправления. Ежедневно для анализа в кемеровскую межобластную ветеринарную лабораторию поступают несколько десятков проб мяса.

Для человека с точки зрения здоровья этот вирус не представляет угрозы. С финансовой — наоборот. В случае подозрения на заражение поголовье свиней будет истреблено, а загоны и сараи сожжены. Вирус погибает только при высокой температуре. Рисковать есть чем. Поэтому специалисты предостерегают кузбассовцев от покупки в ближайшее время мяса из соседних областей: Томской, Омской, Новосибирской, а также Самарской. И напоминают — потребитель всегда в праве потребовать от продавца паспорт соответствия продукции и заключение ветеринарной лаборатории. В случае, если документов нет, от покупки стоит оказаться и сообщить о выявленном факте в Роспотребнадзор. Напомним, до текущего дня на территории области не выявлено ни одного случая заражения. Однако пока опасность сохраняет актуальность, совместные рейды Россельхознадзора и сотрудников ДПС будут продолжаться.

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