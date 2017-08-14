«Фишка сезона-7». О главной рыбалке этого лета

Рыба мечты здесь у каждого своя. Правда, в самом начала рыбалки поймать удачу не удавалось никому. Через несколько часов клев все же начался. Рассвет. В распоряжении два пруда и больше пяти часов времени на улов.

Вместе с ней на удочки к рыбакам команды «Фольксваген» приплыли и еще сразу несколько щук. Общим весом на 12 килограммов 190 граммов. Этот улов стал самым большим на седьмой «Фишке сезона». И самым экстремальным. Любители рассвета в этот раз успели поймать и адреналин. Участников рыбалки ждали гонки по бездорожью.

Тест-драйв на «Фольксваген Амарок». Новый мощный двигатель, 224 лошадиных силы, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

«Фишка сезона» — конкурс не только для рыбаков, но и для кулинаров. Команда Фольксвагена представила для пробы экспертной комиссии разнообразное меню. Суп средиземноморский, котлеты из рубленой щуки и запеченный карп. Удивила любителей обеда на костре и команда газеты «Комсомольская правда».

Лучший день для рыбака — отличный улов, для кулинара — удачно запеченное блюдо, а для певца — громкие аплодисменты. Которых на этой «Фишке» было достаточно.

«Фишка сезона» завершилась. Но мы продолжаем рассказывать, чем же удивляли креативные участники на том самом удачном рассвете этого лета.