«КемВод» завершил серию остановочных ремонтов на водопроводных сетях

В эти выходные прошел заключительный этап.

7 бригад, 20 единиц техники, 36 часов на работу. И два района, где нужно было заменить 12 задвижек. Центральный и Заводский, где было плановое отключение воды. Однако сотрудники «КемВод» пошли на опережение и уже меньше, чем через 24 часа, жители могли пользоваться водой. В ходе работ было нарушено озеленение и асфальтовое покрытие обочин дороги, без этого невозможно было произвести «омоложение» водопровода. «КемВод» планирует восстановить все в ближайшее время.

Во время работ на оперативные вопросы горожан отвечали диспетчеры водоканала. Был организован и подвоз питьевой воды. За лето масштабную замену задвижек провели в 2 этапа. Охватили Ленинский, Заводский и Центральный районы. Ведь запорная арматура, которую меняют специалисты, прослужила около 50-ти лет. А это значит, устарела и пришла в негодность. Для того, чтобы в будущем избежать масштабных отключений, снизить риск аварий и обеспечить надежное, бесперебойное водоснабжение, «КемВод» с 2013-го года проводит плановые замены устаревшего оборудования, заменив уже более двухсот задвижек. Полностью обновить систему планируют до конца 2017 года.