В Поднебесных зубьях прошел День памяти альпинистов

Каждое 13 августа в Поднебесных зубьях вспоминают четыре имени: Александр, Юрий, Петр и Аркадий. Эти альпинисты погибли 11 лет назад на подступах к вершине К2. Приют «Снежный барс», где проводят День памяти — место символичное. Ведь именно «Снежным барсом» звали руководителя группы Юрия Утяшева. Так величают только тех, кто покорил все семитысячники. Горы для него были вторым домом. Этот сильнейший альпинист-высотник из Междуреченска вошел в историю как тысячный человек, достигший вершины Эвереста.

До вершины оставалось совсем немного, когда капризная гора показала свой характер. Сверху сошла снежная лавина. Это произошло на высоте 8350 метров. Еще два часа хода — и команда покорила бы высшую точку К2.

Через год после этой трагедии на стоянке «Снежный барс» возвели часовню. Строили ее всем миром. Из лиственницы и сосны в Томске изготовили сруб, который перевезли в Абакан, а оттуда — к месту установки. Купол изготовили в Челябинской области, а 48-килограммовый колокол отлили в Новосибирске. 20 человек несли его 500 метров в гору, а потом уже установили при помощи рычагов. Теперь любой путник может прийти, поставить свечу и помолиться.

Тела кузбасских альпинистов так и не были найдены. Но даже погребенные снежной лавиной, они оставили снимки с последнего похода, поскольку в горах спустя 4 года был найден фотоаппарат группы. Флэшка сохранилась. Случай поистине удивительный, и на фото запечатлены последние минуты работы сибирских альпинистов на высотах. Горы, которые они так любили, не отпустили их домой…