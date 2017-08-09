Медицина будущего. Сегодня в Кузбасском технопарке состоялась встреча представителей медицинского сообщества

Практикующие врачи, обслуживающие организации и представители власти в прямом диалоге обозначили векторы развития здравоохранения Кузбасса на ближайшие годы.
Медицина будущего. Сегодня в Кузбасском технопарке состоялась встреча представителей медицинского сообществаДругие новости от 09.08.2017
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Одиннадцатая Всероссийская олимпиада юных геологов завершилась сегодня в Кузбассе
Огненная история. К нам в редакцию обратились жители поселка городского типа Ижморский
Перевал четырех веков. Так в честь грядущего юбилея Новокузнецка туристы назвали один из труднопроходимых перевалов Кузнецкого Алатау.
- 09.08.17
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36 часов на ремонт в ближайшие выходные. С вечера пятницы до утра воскресенья в нескольких районах Кемерова будет отключена холодная вода
Осторожно, мошенники. Новый вид обмана автолюбителей – сайты-клоны ведущих страховых компаний с функцией онлайн-оплаты полисов
Дышать больше нечем. Жители поселка РТС обратились к нам в редакцию с просьбой помочь разобраться в истории с запашком
- 07.08.17
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Чистая вода вместо производственных стоков. В Кузбассе продолжается реализация программ, разработанных в рамках Года экологии