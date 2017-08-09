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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Медицина будущего. Сегодня в Кузбасском технопарке состоялась встреча представителей медицинского сообщества

Другие новости от 09.08.2017

Практикующие врачи, обслуживающие организации и представители власти в прямом диалоге обозначили векторы развития здравоохранения Кузбасса на ближайшие годы.

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