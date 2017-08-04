ГТРК «Кузбасс» продолжает помогать жителям решать спорные ситуации в сфере ЖКХ. Отправляемся в Березовский

Редакция нашего телеканала продолжает помогать жителям области решать спорные ситуации, связанные со сферой ЖКХ. На этот раз съёмочная группа отправилась в Берёзовский. Здесь на деньги федерального бюджета был отремонтирован фасад многоквартирного дома. Положительные эмоции закончились с приходом первого дождя.

Дом по улице Ленина, 1 — 50-х годов постройки. Несмотря на солидный срок, жить в нём было комфортно. При этом в 2012 году согласно государственной программе была выделена большая сумма денег на обновление фасада здания. Размер — 600 тысяч рублей. Бюджет был освоен, подрядчик работу выполнил. Одно «но». Первый дождь показал — допущена досадная инженерная ошибка. Нет ни водостоков, ни вылетов стропил… Как результат — дождевая вода стекает по фасаду здания, миллиметр за миллиметром системно разрушая дом.

Ещё в процессе ремонта жильцы обратили на это внимание. Сразу же начали писать во все инстанции, но… Пока дожидались ответов и согласований, гарантийный срок ремонта истёк, как и истекло терпение жителей. Обращение за помощью к нашему телеканалу — буквально последняя надежда. Попытаемся разобраться в ситуации. Только три организации имеют непосредственное отношение к данному инциденту. Это Муниципальное казённое учреждение по управлению жилищным коммунальным хозяйством Берёзовского городского округа, Управляющая компания и администрация города. В поисках ответа на вопросы посетим все три места. Первое — МКУ, которое и выступило заказчиком работ. Контроль тоже осуществлялся их силами. Официальный комментарий от заместителя директора нам получить не удалось.

Мы отправились в управляющую компанию, обслуживающую данный дом. Здесь, в отличие от МКУ, никто не стал уходить от разговора и жильцам была дана рекомендация, что делать и в каком порядке.

И здесь ситуация начала проясняться. Управляющая компания из ежемесячных взносов за услуги ЖКХ формирует фонд, из которого при необходимости можно оплачивать работы по текущему ремонту. К ним и относится установка водостоков. Сейчас переделывать крышу нецелесообразно, и установка железных сливов сможет решить проблему. Управляющая компания согласилась помочь жильцам, теперь слово за собственниками дома. А пока отправляемся в администрацию города, узнать, чем со своей стороны могут помочь госслужащие в решении этой проблемы.

Сопоставив все факты, получается очень простой рецепт, как остановить разрушение дома и привести в порядок внешний вид. Первое. Жильцам необходимо инициировать собрание собственников и пригласить на него представителей управляющей компании. Второе. На собрании решить, куда потратить накопленные деньги, в данном случае — на установку водоотводной системы. Третье. В случае невыполнения управляющей компанией этого решения обратиться в государственную жилищную инспекцию.