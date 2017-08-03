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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

На «Фишку сезона» – с комфортом! Четырехколесный партнер нашей телевизионной рыбалки – автомобили Фольксваген – непременно довезут до большого улова!

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А поймав рыбки, вам обязательно хватит средств и на другие сюрпризы. Ведь в автосалоне на Тухачевского, 63 вас ждут приятные бонусы и акции. Которые позволят существенно сэкономить на покупке нового автомобиля.

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