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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В Осинниках состоялось шоу тяжелоатлетов

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Участники со всего Кузбасса поднимали покрышки от большегрузов и даже тянули пятитонные автобусы.

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