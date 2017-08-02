В Кемеровском районе завершился третий день всероссийской олимпиады по геологии

По факту она носит международный характер, среди участников команды практически из всех стран СНГ.

Геолог — одна из немногих профессий, где большую часть рабочего времени нужно проводить на природе за городом, несбыточная мечта для большинства из нас. Говорить на этом этапе вслух как зрителям, так и участникам — большая ошибка, геологи сосредоточены на показаниях приборов. В рамках одного часа нужно найти источник радиоактивного излучения, описать его до мельчайших подробностей и составить отчёт. Со стороны может показаться, что эта такая тематическая игра детей, однако, именно так в реальных условиях и выглядит полевая работа геолога, открывающего, например, урановые месторождения.

Наше внимание привлёк коллега из солнечного Таджикистана. Более 20 лет работает оператором на центральном телеканале. Оказывается, на родине за ребят болеют целыми городами, и для всей страны участие в таком соревновании на нашей кузнецкой земле — событие национальной важности.

У каждого из 350 участников своя история, как он оказался в геологии. Кто-то с детства любил быть с родителями на даче, других дед водил по горам, третьи однажды нашли минерал и начали искать в библиотеках его описание. Истории разные, итог один — все они элита детской геологии, и примерно через 10 лет от их решений будет зависеть рисунок новой геологической карты страны.

Подъём в 7:30, отбой в 23 часа. В программе каждого дня более 15 пунктов, весь день расписан буквально по минутам. Уже прошли испытания по дисциплинам «Геологический разрез», «Техника безопасности» и «Полевая стоянка». Впереди прохождение геологического маршрута и палеонтология. Сегодня после радиологии участники отправляются за парты. Это ещё одно испытание. Каждой команде необходимо описать природный памятник их родного края. География участников растянулась на 7 тысяч километров, поэтому доклады принципиально разные, от равнин Узбекистана, до гор Северного Кавказа.

Говорить о результатах пока рано. Впереди ещё больше половины испытаний. Но, как отмечают судьи, стабильно высокие результаты из года в год показывают команды из Москвы, Томска, Челябинска и Кемерова. Наш телеканал продолжает следить за 11 всероссийской олимпиадой по геологии. В следующих выпусках «Других новостей» мы расскажем, кому удалось вырваться в неоспоримые лидеры, следите за эфиром.