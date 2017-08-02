ГТРК «Кузбасс» запускает в эфир премьерный телевизионный проект «УГОЛЬ. QUEST»

В наших сюжетах – биографии и рабочие будни молодых специалистов, производственные успехи флагманов углепрома региона. Накануне мы встретились с Евгением Косьминым, бригадиром шахты имени Ялевского, который со своей командой каждый год ставит мировые рекорды.

Утро, день или ночь на земле — сложно понять, когда ты под толщей пород. Впервые в шахту Евгений Косьмин спустился, когда ему было 18 лет. Начинал учеником электрослесаря, сегодня, в свои 31, он уже герой Кузбасса.

В августе 2016 года вместе со своей бригадой Евгений установил российский рекорд по добычи угля из одного очистного забоя, а в июле 2017 сами его и побили. И за месяц выдали на-гора 1 миллион 567 тысяч тонн угля.

По уровню технической оснащённости и производительности шахта имени В.Д. Ялевского входит в число лидеров мировой угольной отрасли. Только за последние пять лет собственники инвестировали в развитие предприятия более десяти миллиардов рублей. В текущем году шахту укомплектовали самым современным оборудованием. Это, например, очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900 — первый и единственный представитель такого класса техники в России, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. Поэтому и рекорды здесь бьют один за одним. Совсем недавно гремящую на всю страну бригаду возглавлял легендарный горняк, первый шахтер — Герой труда России Владимир Мельник.

Сейчас бригада обновлена на 80%. Много горняков ушло на пенсию, а их места заняли молодые и не менее амбициозные.

Свое мастерство бригада Евгения Косьмина доказала и на состоявшемся в середине июля Российском конкурсе профессионального мастерства «Шахтерская Олимпиада-2017» среди предприятий подземной добычи и обогатительных фабрик. Команда шахты имени В.Д. Ялевского показала лучший результат по скоростной выемке угля с одного полного цикла работы забоя. А завтра снова под землю. Новая смена и новые рекорды. А дома своего героя ждут жена и сын, который может продолжит шахтерскую династию.