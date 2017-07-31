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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Информационный дайджест 31.07.17

Другие новости от 31.07.2017

742 кузбассовца обратились к врачам областного «Поезда здоровья» на минувшей неделе.

Региональный информационно-селекционный центр создан в Кузбассе.

Десятидневные учения коммунальщиков помогли благоустроить ряд общественных территорий в Кемерове.

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