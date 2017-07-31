Информационный дайджест 31.07.17

742 кузбассовца обратились к врачам областного «Поезда здоровья» на минувшей неделе.
Региональный информационно-селекционный центр создан в Кузбассе.
Десятидневные учения коммунальщиков помогли благоустроить ряд общественных территорий в Кемерове.
742 кузбассовца обратились к врачам областного «Поезда здоровья» на минувшей неделе.
Региональный информационно-селекционный центр создан в Кузбассе.
Десятидневные учения коммунальщиков помогли благоустроить ряд общественных территорий в Кемерове.
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