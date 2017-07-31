Девушки в платьях и каблуках на… велосипедах. Именно так в выходные выглядели любительницы велоспорта

Впервые в Кемерове состоялся костюмированный велопарад «Леди на велосипеде». Принять в нем участие могли девушки любого возраста.

На один день прекрасная половина любителей велоспорта в Кемерове сменила привычные кроссовки на элегантные туфли. А шорты или спортивные штаны – на красивые воздушные платья. Ведь настоящие леди должны выглядить эффектно даже на велосипеде.

Поучаствовать в необычном дефиле и провести время с семьей приехало более 100 человек. Самой маленькой участнице – всего 3 года. Дресс-код – одежда в ретро стиле. А импровизированным подиумом для спортивных модниц стала дорожка длиной в два километра в парках «Антошка» и «Победа».

Александра и Алиса Левицкие решили сделать парный образ. Чтобы сразу было видно: они – мама с дочкой. И таких массовых образов было много.

Среди участниц в ретро платьях, выделялись те, кто решил придумать свой индивидуальный стиль. Девушка-ковбой, леди из старого Чикаго и даже семья морячек, которые так нарядились видимо в честь дня военно-морского флота. Ирина Загребнева выбрала для себя вполне привычный образ – готический. Но при этом она вместе с дочкой Венерой все равно выглядела элегантно и женственно.

Транспортные средства тоже не остались без внимания. Участницы подошли к их оформлению не менее оригинально. Некоторые в велокорзинку поместили плюшевую игрушку, другие – цветы. Ленты, деньги, летучие мыши. На велосипед крепили абсолютно всё, чтобы подчеркнуть свою уникальную идею. Алёна Утинская в образе незабудки получила приз за лучшее оформление своего транспорта.

Практически каждая участница получила различные подарки от спонсоров. Наш Губернский телерадиоканал тоже выбрал свою фаворитку и подарил специальный приз: сертификат в ювелирный салон – Юлии Юрченко. Но главный подарок, который получили все девушки – восхищенные взгляды окружающих. И доказали, что они настоящие леди, даже на велосипеде.