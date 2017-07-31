Самый большой вишневый пирог в России испекли в Кузбассе

400-килограммовый десерт изготовили в Осинниках на фестивале «Арт-вишня». Он прошел в городе впервые.

Три метра в ширину, пятнадцать в длину. Вот он – вишневый пирог, который больше напоминает ковровую дорожку. К открытию фестиваля «Арт-вишня» это кулинарное произведение искусства на протяжении семнадцати часов готовили лучшие пекари города. Всего около сорока человек. Для того, чтобы десерт вошел в историю не только города, но и всей страны. Для фиксации рекорда в Осинники приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. C помощью лазерной рулетки он лично измерил параметры пирога и высчитал массу изделия. На несколько минут на главной городской площади воцарилась напряженная тишина. Сотни людей ждали оглашения результата.

186 килограммов муки, 40 килограммов сахара и 230 килограммов ягодной начинки – рецепт самого первого в России большого Кузбасского вишневого пирога. Оценить уникальный вкус этого кулинарного рекордсмена пришли более тысячи человек. От желающих попробовать его на вкус в буквальном смысле не было отбоя. А те, кому удалось получить заветный кусочек, спешили сфотографироваться с кулинарным шедевром на память.

Пока десятки пекарей трудились над созданием пирога и его начинки, другие жители города яркими вишенками украшали свои наряды, в которых прошлись костюмированным шествием по городской площади. Самой маленькой «вишенке» в этом строю – всего четыре месяца. К фестивалю ее бабушка сшила для внучки особое платье.

Фестиваль «Арт-вишня» в Осинниках прошел впервые. Идея создания масштабного мероприятия возникла в результате обучения команды города в Московской школе управления «Сколково» в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов». Фестиваль стал основой проекта продвижения города как инвестиционной площадки.

Спортивные состязания, творческие и кулинарные конкурсы, научно-практические конференции, разработанные в рамках фестиваля, дают возможность жителям Осинников и предпринимателям обмениваться опытом, создавать новые инвестиционные проекты, участвовать в межрегиональных форумах, потенциал которых уже оценили столичные гости.

Несмотря на то, что «Арт-вишня» только дебютировала, она уже смогла привлечь десятки предпринимателей не только из близлежащих городов, но и соседних регионов. Это значит, что цель фестиваля – создать инвестиционную площадку для бизнеса, способную вывести экономику моногорода на новый уровень – была достигнута.