В пригороде Кемерова торжественно открыли одиннадцатую полевую олимпиаду юных геологов

Кузбасс в очередной раз стал местом проведения соревнований мирового уровня. В ближайшие 10 дней, проверяя теоретическую и практическую подготовку участников, судьи определят кто станет лучшим.

Перед профессиональными геологами стоит всего один вопрос, на который они ищут ответ в течение всей своей профессиональной карьеры: «Почему руда есть там, где она есть, и почему её нет, там, где её нет». Именно эти ребята в самом ближайшем будущем будут отвечать за добычу полезных ископаемых на территории нашей страны, а значит, и за формирование федерального бюджета всех уровней. Государственная казна России больше чем на половину формируется от экспорта полезных ископаемых.

Таких ребят здесь 350 человек в составе 35 команд. Среди участников представители практически всех стран СНГ. Жюри в меньшей степени интересует теоретическая часть. Основной упор делается именно на практику. Каждый юный геолог должен в совершенстве владеть умением обращаться с картой, жить в условиях палаточного лагеря, вести раскопку и делать это в соответствии с техникой безопасности.

Для большинства участников Кузбасс до этого дня был лишь названием региона. Организаторы постаралась в рамках программы торжественного открытия рассказать и показать, чем славится наш регион, какие богатства он даёт, и оценить его вклад в общую экономику страны. Рассказ шёл от лица первооткрывателя, Михайло Волкова.

На протяжении ближайших 10 дней участники будут жить по графику: подъём в 7:30, отбой в 23 часа. В программе каждого дня более 15 пунктов, весь день расписан буквально по минутам. При этом, помимо соревнований, участников ждут мастер-классы. Тема ближайшего – «Добыча нефти и газа», что для нашей страны более чем актуально.

Было бы ошибочно предполагать, что цель этого мероприятия – определить лучшую команду. Даже самые юные участники понимают: здесь важнее обмен опытом. География команд обширная, а это значит – накоплены знания о принципиально разных природных условиях. Уверено можно сказать: каждый юный геолог любит окружающий мир в глобальном смысле этого слова, и это, пожалуй, главная победа, полученная заочно уже на старте испытаний.