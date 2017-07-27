«Мега Хэнд» – крупнейшая федеральная сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров из Европы

Около 100 магазинов в более чем 70 городах России, в том числе в Кемерове и Новокузнецке.

Летом всегда хочется выглядеть стильно и ярко. Одежда из Европы для всей семьи, эксклюзивные вещи популярных брендов, винтажные обувь и аксессуары – все это можно найти в крупнейшем секонд-хенд магазине «Мега Хэнд». Огромная площадь магазина, большой ассортимент товара. Каждая вещь в единственном экземпляре. Покупатели кладут в тележку сразу как можно больше вещей, потому что разбирают всё буквально на глазах. Понравившуюся юбку или кофту через минуту может купить уже кто-нибудь другой. Еще одно преимущество «Мега Хэнда» – уникальная система скидок. Начиная с 3-го дня продаж, скидка 10 %, а на 14-й, в пятницу, она достигнет 90%. А уже на следующий – полное обновление товара. И так каждые две недели.

Поэтому, если вы хотите купить эксклюзивную вещь, приходите в день нового завоза, скидок еще нет, но выбор самый большой. А если хотите прилично сэкономить, выбирайте дни скидок: разнообразие товара не такое большое, но цены очень низкие. В день максимальной 90% скидки магазин работает с 10 утра до 16:00, в остальное время – до 8 вечера. Здесь каждый найдет для себя уникальную вещь, а главное – европейского качества!