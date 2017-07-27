Школьники из России и стран СНГ примут участие в XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов

12 геологических испытаний за 10 дней предстоит выполнить 37 командам. Каждая сборная состоит из 8 человек: 5 юношей и 3 девушки 15-17 лет. Кроме российских команд в Кузбасс приедут принять участие и гости из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Беларуси. Олимпиада будет проходить в Кемеровском районе на базе детских загородных оздоровительных лагерей «Пламя» и «Звездный» с 31 июля по 9 августа. Кемеровскую область будут представлять две команды – воспитанники клуба «Юный геолог» из Новокузнецка и команда «Кузбасс» из Кемерова.

В течение 2017 года команду кемеровчан тренировали преподаватели кафедры геологии и географии. Юные геологи учились определять минералы и окаменелости, описывать геологические памятники, оказывать медицинскую помощь, а также разводить костер и устанавливать палатку на время. Если раньше на сбор у них уходило около 4 минут, то сейчас с этим заданием они справляются за 37 секунд. Каждый участник в команде отвечает за свое соревнование. Никита Буткеев отстраивает разрез по геологической карте.

Организаторы олимпиады также ведут ежедневную подготовку к олимпиаде. Волонтеры заранее выехали на место проведения соревнований и места проживаний участников, чтобы организовать этапы. Ко всероссийскому уровню и подготовка тщательная. Даже дрова для этапа «Организация полевой стоянки» готовят одинакового размера, чтобы все участники были в равных условиях.

До самой олимпиады осталось буквально 3 дня. Уже завтра приедут первые участники из Саратова и Узбекистана. Основная часть делегаций прибудет 30 июля. А уже на следующий день школьники начнут бороться за звание победителя XI Всероссийской олимпиады юных геологов.