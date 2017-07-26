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Крымский мост – один из самых масштабных инфраструктурных объектов России. Телемост «ГТРК-Кузбасс» – «Евпатория ТВ»

Другие новости от 26.07.2017

Крымский мост – один из самых масштабных инфраструктурных объектов России. О промежуточных результатах уже готовы рассказать наши коллеги с телеканала «Евпатория ТВ», республика Крым.

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