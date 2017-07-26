Крымский мост – один из самых масштабных инфраструктурных объектов России. О промежуточных результатах уже готовы рассказать наши коллеги с телеканала «Евпатория ТВ», республика Крым.
Крымский мост – один из самых масштабных инфраструктурных объектов России. Телемост «ГТРК-Кузбасс» – «Евпатория ТВ»Другие новости от 26.07.2017
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- 27.07.17
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