В Белове состоялось открытие спортивной площадки

Первое подобное сооружение, построенное в рамках социального партнерства на средства беловских бизнесменов, появилось здесь же, в Бачатском, в прошлом году. Тогда на открытии площадки Глава города Алексей Курносов заявил о намерении городских властей в ближайшем будущем создать подобные зоны на всех территориях города, и вот, спустя год, еще один спортивный объект готов принять первых посетителей.

Законы гравитации не работают, когда за дело берутся мастера воркаута. Местная ребятня смотрит раскрыв рты, такого владения собственным телом они никогда раньше не видели.

Новая детская спортивная площадка появилась на территории школы №24 и представляет собой современный, выполненный по всем международным стандартам, удобный и безопасный мини-стадион – поле для игры в мини-футбол, рядом с которым расположилась зона для занятий воркаутом. Особенностью данной спортплощадки также является резиновое покрытие, которое за год интенсивной эксплуатации на предыдущем объекте доказало свою надежность и безопасность.

Работы по организации зон для отдыха и развлечения детей проводятся совместно с бизнес-сообществом города. Строительство новой площадки обошлось в 2,5 миллиона рублей, и без помощи предпринимателей городу было бы сложно. В ближайшее время в городе появятся два подобных объекта – заканчивается возведение мини-стадиона в Чертинском, и еще одно футбольное поле, но уже без дополнительной зоны с турниками и станками, будет оборудовано на территории второго корпуса школы №24.