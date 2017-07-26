В главной стройке века – Крымском мосту – принимают участие и кемеровчане, причём даже те, кто совершенно далёк от строительной темы. Пока рабочие устанавливают фундаментные сваи для очередного пролёта, Кузбасские композиторы пишут гимн для этого грандиозного события.

Своя музыка, свои аккорды, свои слова и свой неповторимый стиль. Ирина и Денис Шрейбер организовали у себя дома настоящую студию звукозаписи. Мастеринг, сведение, написание аранжировок — всё делается в рамках одной комнаты. Недавно был объявлен всероссийский конкурс, где каждый композитор и автор должен представить своё произведение на тему «Строительство моста столетия». Несколько бессонных ночей, и песня готова. Всё это может показаться совершенно обычной историей современного композитора, если бы не одно «но».

Она — из Самары, он — из Кемерова. Она приехала учиться музыке, он — преподавал. Сейчас их семье идёт 5-й год. Результаты их совместной работы звучат уже на всех континентах. Многочисленные театры заказывают именно здесь музыкальное сопровождение. Основную тему придумывает Ирина. Дальше подключается Денис. Партия фортепиано записывается, после чего начинается настоящая магия звукообработки.

Слово «смотрим» у Дениса тоже носит вполне условный характер. Он, как и его супруга, музыку может только слышать, впрочем, как всё происходящее вокруг.

Сейчас на сайте больше полутора тысяч заявок, авторы со всей страны присылают свои произведения на оценку строгой комиссии. Кстати, в её состав входят Валерия, Баста, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Игорь Крутой, Олег Газманов и другие видные деятели искусства. Среди тех, кто подал заявку есть ещё одна кемеровчанка, Евгения Чистопашина. Стих про крымский мост уже собирает лайки.

Искусство как явление всегда и во все времена помогало людям на передовой. Будь то военные действия или громадная стройка века — объединяющая идея должна быть. Уже скоро мы узнаем имя победителя конкурса, чьё творение исполнит звезда всероссийского масштаба. А автор будет награждён поездкой в Крым и ролью в клипе на песню. О подведённых результатах мы расскажем в следующих выпусках других новостей, а пока можно зайти на сайт мост.лайф и проголосовать за наших земляков!