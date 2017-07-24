«Леди на велосипеде». Первый велопарад в стиле ретро пройдет в Кузбассе уже в это воскресенье

Площадка – Парк Антошка, участники – исключительно девушки любого возраста.

Показ мод на велосипеде от девушек Кузбасса, дресс код – одежда ретро. Вместо подиума – заасфальтированная дорожка длиной в два километра. Главный аксессуар здесь не сумочка или колье, а велосипед, который идеально должен вписаться в придуманный образ. Единственный велозаезд, где можно придти к финишу последней и победить, ехать медленно и красиво – вот главная задача. Создать лучший образ из прошлого попробует каждая участница.

За неделю до заезда уже зарегистрировались 100 участниц, но набор продолжается, достаточно оставить заявку в социальной сети в группе. Пока одни регистрируются, другие уже тренеруются. Хоть они и леди, но подготовка самая серьезная, наматывают круги на стадионе и ищут оптимальную скорость для того, чтобы показать себя и свой образ жюри. Юлия Волкогонова, одна из участниц, каждый день начинает с «велопробежки». У нее есть велосипеды на все случаи жизни: как для прогулок, так и для дальних поездок. Образ уже придумала, всех секретов раскрывать не будем. Но об одной из фишек расскажем. Юлия поедет на велосипеде, который старшее ее на несколько лет. Сейчас он готовится к своему первому заезду спустя десятилетие – реставрируется, поэтому в кадре показаться не смог, но уже в воскресенье на «железного коня», у которого на колесах накручена не одна сотня километров, смогут посмотреть все, кто придет на праздник.

Зарегистрироваться можно даже в день велопраздника, 30 июля, с 12:00 до 14:00. Если у вас нет велосипеда, то и тут проблема решаема. В прокате только в этот день скидка 50% для каждой леди. 70-е, 80-е и 90-е вернуться для того, чтобы прокатиться на велосипеде.