В Ленинске-Кузнецком прошли соревнования среди специалистов городских электрических сетей из городов Кузбасса

Боролись за звание лучшей бригады электромонтеров по ремонту воздушных линий электропередачи. Организатором выступила Северо-Кузбасская энергетическая компания. Энергетики не только продемонстрировали свои профессиональные навыки, но и установили 450 метров новой линии электропередачи.

В работе электромонтера важная каждая мелочь. Строгое следование даже, казалось бы, незначительным правилам сохраняет человеческую жизнь. Так что прежде, чем допустить бригады к монтажу воздушной линии, члены конкурсной комиссии с особым пристрастием изучали индивидуальные средства защиты команд. А также проверяли теоретические знания участников, в том числе и в сфере безопасности производства. На этом этапе не возникло много трудностей. Тем более, энергетики СКЭК повышают квалификацию ежегодно.

Вот и закипела работа. За отведенное время нужно установить опоры и смонтировать самонесущий изолированный провод. У каждого своя задача: производитель работ контролирует общее выполнение. Операторы спецтехники сосредоточены на безопасном и точном передвижении груза. Электромонтеры – на правильном выполнении обвязки. Вместе с командами предприятий СКЭК из Кемерова, Березовского и Ленинска-Кузнецкого в конкурсе принимали участие их коллеги из Полысаева.

Конкурс – конкурсом, а линию электропередачи построили по-настоящему. Тем более, что бригады только положили начало основным ремонтным работам на этой улице частного сектора. В скором времени на установленных опорах смонтируют и высоковольтный провод. А старую линию, пока питающую жилые дома, демонтируют. Работа энергетиков продолжается круглый год, каждый день нужно проявлять все свои навыки и умения. Так что расслабляться некогда, ведь электроэнергия в дома горожан должна поступать качественно и бесперебойно.