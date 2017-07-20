В Кузбассе стартовала акция «Первое сентября – каждому школьнику»

Она началась со столицы Дня шахтера-2017 – Междуреченска.

Старт областной акции дан. Ярмарка распахнула двери для 248 семей Междуреченска. В ней участвуют школьники всех 19 образовательных учреждений города. Заявки подавались родителями заранее, необходимо было собрать небольшой пакет документов. Главное условие – доход, не превышающий прожиточного минимума.

Акция проводится в Кузбассе по инициативе губернатора Амана Тулеева с 2001 года. Для подготовки детей к школе малообеспеченные семьи получают по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается 4 и более детей школьного возраста – по 10 тыс. рублей на семью. На организованной в рамках акции школьной ярмарке родители приобретают для детей необходимые товары, одежду и обувь от кузбасских производителей.

Благотворительная акция стартовала сегодня и в Новокузнецке. Там 125 ребят получат демисезонную обувь и 250 – зимнюю. Вручать подарки начали с Центрального района. Приобрести обувь помог благотворительный фонд содействия реабилитации детей.

До начала учебного года школьные ярмарки пройдут во всех территориях области. Сегодня же начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов в очередной раз призвал кузбасских предпринимателей и общественников оказать помощь нуждающимся семьям в подготовке к школе в рамках муниципальных акций «Помоги собраться в школу».