Практически в центре Кемерова рушится общежитие

К нам в редакцию за помощью обратились жильцы общежития, техническое состояние которого вызывает большие опасения. Трещины в стенах, плесень везде и влажность воздуха, близкая к 100%.

Романтик назовёт происходящее машиной времени. Оптимист попытается найти плюс. Реалистов ждёт тихий ужас. В 10 минутах езды от центра Кемерова можно попасть в настоящую бесплатную экскурсию в ранний постсоветский период, правда, на свой страх и риск. Находиться здесь опасно для жизни. До 2003 года это общежитие было образцово показательным. Говорят, даже картины висели в коридорах. Но развал мясокомбината, которому и принадлежало здание, изменил жизнь для постояльцев на «до» и «после».

Не надо быть инженером, чтобы понять степень риска. Кирпич в левой части здания мокрый насквозь. И это уже на протяжении десяти лет. Что происходит с водой при замерзании, учат на первых уроках физики в школе. Она расширяется. Как расширяется и трещина, отделяющая эту часть здания от основного. Когда оказываешься внутри, складывается ощущение, что ты играешь в компьютерную игру постапокалиптического периода. Возвращает в реальность лишь мальчик Саша. Ему 4 года. Фундамент взрослой жизни мужчины закладывается именно здесь – между плесенью и отравой для крыс.

Управляющая компания, ООО «Южный», которая на протяжении последних 14 лет занималась обслуживанием и ремонтом этих домов, пояснила, что генеральный директор Вульферт Андрей Владимирович сейчас в отпуске и кроме него ответить за состояние домов никто не может.

Во вторник нам назначена встреча, о результатах которой мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.