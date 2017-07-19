В Кемеровской области проходит Шахтерская олимпиада

Участники – 350 лучших в профессии из 13 компаний Кузбасса, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Бурятии и Хакасии.

Площадки для соревнований сразу в двух городах: Полысаеве и Ленинске-Кузнецком. Для проходчиков, электрослесарей, мастеров контроля качества и других профессий, связанных с угледобычей, подготовлены технические задания. Судьи учитывают не только качество выполненных работ, но и время. Чем оно меньше, тем больше шансов на победу.

Такие соревнования – возможность посмотреть, какого профессионального уровня достигли горняки компании и в каком направлении двигаться дальше.