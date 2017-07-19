Процент безработицы в Кузбассе снижается

Большую помощь в трудоустройстве оказывают регулярные ярмарки вакансий, где каждый может ознакомиться с условиями предлагаемой работы. Одна из них прошла в Прокопьевске.

Желающих найти работу немало. Предложений тоже достаточно. Тридцать предприятий различного профиля предлагали рабочие места. От угольных специальностей до сферы обслуживания и различных временных работ. Особенность нынешней ярмарки – трудоустройство молодых специалистов.

Летом большим спросом пользуются рабочие строительных специальностей, постоянно требуются люди в бюджетный сектор. По области не хватает порядка 5000 специалистов различного профиля в медицинские учреждения. Торговая сфера также предлагает много вакансий. Накануне дня торговли в области прошли несколько тематических ярмарок.

Те, кто ищет работу, могут ознакомиться со списком вакансий не только по Кемеровской области, но и по всей России. Существует специальная программа по переезду и переселению. Это финансовая поддержка для безработных, желающих трудоустроится в другой местности. Работодатели стараются привлечь потенциальных сотрудников как зарплатой, так и социальными гарантиями.

Не все профессии сейчас востребованы на рынке труда. Но и в этом случае центр занятости придет на помощь. Например, людям предлагают освоить новые специальности, с которыми будет проще устроиться на работу. Хотя большинство граждан хотят найти место в привычной для себя сфере.

Всего же предприятия предложили 641 вакансию. Участников, посетивших ярмарку, оказалось в два раза меньше. И почти 200 человек получили от работодателей приглашение на повторное собеседование.