Дед Мороз и лето. До Нового года осталось менее 6 месяцев

Дед Мороз и лето. До Нового года осталось менее 6 месяцевДругие новости от 19.07.2017
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- 20.07.17
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Забота о природе, творчество и благотворительность – проект «Экология во благо»
Торговля спиртными напитками по выходным дням может попасть под запрет
Вернувшись вечером с работы, кемеровчане обнаружили стену вместо привычного дверного прохода
Коммунальщики снесут аварийные деревья во дворах центральной части Кемерова за декаду учений
Ровно через семь дней абитуриенты станут студентами. Идет последняя неделя подачи документов
Сегодня в Кемерове состоялась проверка коммунальщиков на предмет готовности к зимнему периоду
С размахом отметил День металлурга Промышленно-металлургический холдинг