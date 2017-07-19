Его участником может стать любой желающий. Достаточно, например, вместо полиэтиленового пакета использовать экосумку. В Новокузнецке на крупных городских мероприятиях работают экологические площадки, где представлены подобные чистые изделия.
Забота о природе, творчество и благотворительность – проект «Экология во благо»Другие новости от 19.07.2017
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- 20.07.17
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