Торговля спиртными напитками по выходным дням может попасть под запрет

По данным областного наркологического диспансера самое большое количество тех, кто злоупотребляет алкоголем в Кузбассе – Новокузнецк. Это 0,5% от всего населения. Цифра, конечно, небольшая. Но врачи ведут регулярные профилактические работы. На втором месте – Прокопьевск. Областная столица – на третьем: чуть больше тысячи зависимых от алкоголя на полмиллиона жителей, что составило 0,2%.

В Чеченской Республике спиртное продают только два часа в сутки – с 08:00 до 10:00, а в Ульяновской области полностью запрещена продажа спиртного в выходные дни. Такую меру теперь решили ввести по всей России. На обсуждении новый законопроект – дни трезвости в субботу и воскресение, полный запрет на продажу алкогольной продукции.

Такая инициатива имеет все шансы попасть в стратегию формирования здорового образа жизни, которую формирует Минздрав Российской Федерации. В Кузбассе активно занимаются его пропагандой. Например, Кузбасским школьникам бесплатно вручают велосипеды. Подарено больше 10 тысяч. Набирает обороты и масштабная областная акция по раздаче палочек для спортивной ходьбы. Сегодня она охватила почти весь Кузбасс. Также в регионе проводятся постоянные спортивные мероприятия и соревнования. Кемеровская область первая в России начала выполнять нормы ГТО. Сейчас она входит в десятку регионов, которые успешно выполняют нормативы.