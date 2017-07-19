Вернувшись вечером с работы, кемеровчане обнаружили стену вместо привычного дверного прохода

Накануне жителей престижного жилого дома областной столицы ждал неприятный сюрприз. Вернувшись вечером с работы, они обнаружили, что парадный вход в подъезд заложен кирпичом, а вместо привычного дверного прохода – стена. К квартирам пришлось пробираться через запасной вход.

Жилой массив длиной почти в 200 метров. Совершенно понятно, что строители предусмотрели для жильцов два выхода, с той и с другой стороны здания, ведь дом повышенной комфортности. Но комфорт прекратился тогда, когда гости из стран ближнего зарубежья заложили один из выходов, который является аварийным.

Выяснилось, что ни одного из собственников не предупредили о том, что у кого-то есть планы на это общедомовое имущество. Только лишь маленькая бумажка, которую разместили в день работ, намекала на это. Решение жильцов – снести построенную стену.

Представители компании, которым якобы принадлежит это помещение на праве общедолевой собственности ведут себя достаточно агрессивно, не вступают ни в какие диалоги с жильцами. Нашей съёмочной группе удалось найти того самого собственника. Попытки задать вопрос успехом не увенчались.

Смешной назвать эту ситуацию не получается даже с большой натяжкой. Становится страшно за жильцов: если случиться ЧП, эвакуироваться попросту некуда.

Выход жильцы уже нашли, прорубив его собственноручно накануне. Собственница вызвала наряд полиции и написала заявление на материальный ущерб. Снос стены оценила примерно в 11 тысяч рублей.

За столом переговоров жильцам поступило весьма интересное предложение: выкупить тамбур и вместе с собственницей платить коммунальные. Получается, жильцам предложили выкупить первый этаж подъезда, который им и так принадлежит как общедомовое имущество. Следующей стадией нашего маршрута стала Управляющая компания, обслуживающая этот жилой дом, где пообещали разобраться в ситуации и найти конструктивный выход, выгодный обеим сторонам.

У нас в распоряжении оказалась незаверенная ксерокопия кадастрового паспорта, согласно которой эта площадь была перерегистрирована на другое лицо и больше не принадлежит жильцам.

Мы продолжим следить за этой ситуацией и в ближайших выпусках ответим на два вопроса: как можно продать подъезд жильцов и как эту сделку признали законной.

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