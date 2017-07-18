Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Ровно через семь дней абитуриенты станут студентами. Идет последняя неделя подачи документов

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