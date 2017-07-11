Жителей нескольких домов в Заводском районе заметает глиной и землей

Уже второй месяц жителей нескольких домов на улице Старый аэропорт в заводском районе буквально заметает глиной и землей. В нескольких десятках метров от них организовано место для временного складирования грунта, который теплосетевая компания вывезла на время плановых ремонтных работ по замене теплосетей.

Каждый день при малейшем ветре грязь и пыль сразу залетает в дома.

На это место грунт привозят и складируют уже не в первый раз. В 2015 году в этом районе проводились такие же работы, но земельный отвал был меньше. Пыль, как вспоминают жители, так не летела. Была другая проблема – разбитые дороги. В этом году дорожная история повторилась.

Ремонтные работы по плановой подготовке к отопительному сезону и замене теплосетей, ставшие причиной появления земляной насыпи, ведутся на улице Сакко в том же районе еще с конца мая. Их ведет Кемеровская теплосетевая компания, специалисты которой прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Завершить ремонтные работы планируется 18 августа. Представители Кемеровской теплосетевой компании уверяют, что к этому времени весь грунт будет вывезен и место складирования приведено в порядок. Мы будем следить за ситуацией.