Сегодня в областной столице прошел традиционный губернаторский прием «Рабочая смена Кузбасса»

Кузбасские студенты могут и мебель качественную деревянную делать, и металл гнуть в любые причудливые формы, и возрождать те ремесла, которые когда-то кормили наших предков.

Продавать свою продукцию студентов учат на традиционных кузбасских ярмарках. И товар пользуется спросом. Только за прошлый год реализовали 270 тонн изготовленного хлеба, 13 тонн пельменей и вареников, 26 тонн мяса.

Показателем успешности кузбасских студентов являются призовые места в чемпионате WorldSkills Russia. Его можно сравнить с олимпийским движением. Сначала отбор идет на региональном уровне, затем – на национальном. Наивысшее признание экспертов можно получить на мировом. В этом году 9 студентов представляли нашу область на национальном этапе. И сразу несколько побед. Жар-птица, которую Надежда Рендфлейш пекла 3 дня и 3 ночи, принесла на крыльях 3 место в компетенции «Хлебопечение».

Сегодня рабочая молодежь перед торжественным приемом устроила выставку-ярмарку своих вещей, а также впервые провели мастер-классы – наглядную профориентацию для будущих студентов профессиональных техникумов и колледжей.

Рядом с экотоварами – еда, приготовленная по старинным русским рецептам из экологически чистых продуктов. Такой самобытный стол студенты представляли на молодежном гастрономическом фестивале на Алтае. Он проводился впервые, и Кузбасс сразил жюри гречнево-морковными блинами и рулядой яблочной. И первое место – у нас.

Сегодня лучших студентов и преподавателей наградили на торжественном приеме. Выпустили в трудовую жизнь. Но региону по-прежнему требуются горнорабочие, машинисты экскаваторов, бульдозеров, горномонтажники, электрослесари, водители БелАЗов, инженерно-технические работники. Экономистом, конечно, быть престижнее, но если зайти на любой сайт по поиску работы, то рабочие руки будут в 20 раз востребованнее эксперта по экономическим вопросам.