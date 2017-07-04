В Мысках активисты проверили, насколько комфортно могут передвигаться по городу люди с ограниченными возможностями

Сегодня большинство социальных объектов – дома, улицы, больницы, парки – строятся с учётом потребностей маломобильных граждан. Однако проблем в решении этой задачи по-прежнему не мало…

Первый объект на пути следования активистов – продуктовый магазин. И он сразу получает только тройку по пятибалльной шкале. Пандус установлен неудобно, человек на инвалидной коляске не сможет самостоятельно открыть дверь. Второй объект – городской центр культуры. Люди с ограниченными возможностями могут подняться без проблем. Пандус сделан не «для галочки», потому твердая пятерочка. А вот в поликлинике №1 пандуса пока нет, но после нажатия на звонок не прошло и 10 секунд, как вышли медработники, вынесли переносной пандус и помогли подняться.

Пятерки с плюсом удостоился центр «Мои документы». Здесь и пандус удобный, и специалисты встречают, и в помещении люди с ограниченными возможностями не чувствуют себя ущемленными.

Такой общественный контроль – это еще один рычаг к созданию комфортной среды для всех. Если объединить усилия, Мыски уже в ближайшем будущем станет городом равных возможностей.