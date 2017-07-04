Тараканы штурмуют стены одного из общежитий в Кемерове

Инициативная, 5, Кировский район. Местные шутят: тараканы здесь выселяют жильцов. Условия в общежитии, действительно, больше подходят для насекомых. Мусор на этажах, подвал, в котором проходят веселые посиделки, сырость и грязь. Поэтому вместе с тараканами по-соседству поселились и крысы. Комментарии пользователей ждать себя не заставили.

Сразу же после посещения общежития наша съемочная группа направилась в обслуживающую организацию – РЭУ №22. Здание, как в сказке: без окон-без дверей. Похоже на заброшенное, но это не так. Это действительно здание управляющей компании.

Директора на месте не оказалось, работники сотовый номер начальника не знают, мы для связи оставили свой. С просьбой прокомментировать ситуацию, как только закончится обеденный перерыв. Но… до выхода материала в эфир нам так никто и не позвонил. Получить комментарии удалось у сотрудников роспотребнадзора, которые рассказали, как нужно поступить жильцам атакованного тараканами общежития.

Тем временем обитатели многострадального общежития продолжают бороться с тараканами своими силами. И на всякий случай запасаются новыми рецептами уничтожения не желающих прощаться с этими стенами насекомых. А вдруг в управляющей компании так и не отреагируют на просьбы о помощи в решении проблемы?