От Магадана до Донбасса. Сегодня в Кемерово прибудет благотворительный автопробег

Он проходит через всю страну ради одного – помочь жителям Донбасса. Участники, стартовав почти месяц назад в Магадане, сейчас находятся на границе с Кемеровской областью.

Ещё свежа помять 2014 года, события в Украине. Тогда в ходе настоящей гражданской войны дружественное, братское государство раскололось на части. Донецкая и Луганская народные республики провозгласили о своей независимости, после чего был тяжёлый путь становления нового государства с нуля. Сейчас уже у всех жителей есть паспорта нового образца, работа, выплачиваются пособия. Экономика стабилизируется. Поддержать жителей ДНР и ЛНР не только материально, но и духовно решили организаторы автопробега. С собой святыня – Икона Казанской Божьей матери «Державный покров».

10 активистов на личных автомобилях стартовали в Магадане 12 июня, в день России. Цель акции – укрепление единства народа. Изображение иконы тактильное, а значит, пальцами её смогут увидеть и незрячие люди. Сейчас участники автопробега находятся в Томске и начинают свой путь в столицу Кузбасса, до встречи осталось буквально несколько часов.

На протяжении последних трёх лет Россия оказывает большую поддержку жителям Донецка и Луганска. На текущий день сформировано и отправлено больше 60 гуманитарных автопоездов, общий весь перевезённого продовольствия исчисляется сотнями тонн. Но по-прежнему в непризнанных республиках есть большая необходимость в продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, строительных материалах и учебных принадлежностях. Пункты приёма благотворительной помощи открыты в каждом районе города.