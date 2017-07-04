В Новокузнецком районе в разгар сезона закрыли детский лагерь

Все корпуса опечатали, детей отправили по домам. Суд вынес решение приостановить деятельность летнего оздоровительного учреждения на 30 суток.

Причиной срочной эвакуации 358 детей стала некачественная питьевая вода. При проведении внеплановой выездной проверки сотрудники роспотребнадзора взяли пробы холодной из скважины пищеблока. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что вода непригодна для употребления.

За комментариями мы обратились к руководству лагеря. С их слов поводов для беспокойства нет. Вода из скважины, которую брали на исследование сотрудники роспотребнадзора, используется только в технических целях. А дети пьют исключительно качественную воду.

В ситуации сейчас разбираются компетентные органы. У администрации лагеря есть 30 суток для того, чтобы привести воду в соответствие с нормами. Однако руководство учреждения планирует возобновить работу раньше. Для этого на территории уже провели дополнительные мероприятия по улучшению качества воды. И если после очередных исследований она будет соответствовать нормам, лагерь вновь распахнет свои двери для отдыхающих.

Такие проверки каждый год проходят во всех детских лагерях Кузбасса. Ведь до сих пор свежи воспоминания о трагедии, которая произошла 18 июня 2016 года. В результате несчастного случая в одном из карельских лагерей утонули 14 школьников. Это происшествие имело широкий резонанс. С первого января текущего года в России вступил в силу новый закон, устанавливающий единые требования к организации детского отдыха.