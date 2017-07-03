В Кузбассе стартовал международный социальный проект «Автотрезвость»

На кузбасских дорогах с начала года произошло 105 автоаварий по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 19 человек, 139 получили травмы. Чтобы предотвратить подобные случаи, сотрудники госавтоиспекции проводят специализированные рейды.

В Кемеровской области накануне стартовал международный социальный проект «Автотрезвость». Он включает в себя два направления: дополнительный курс «Алкоголь и вождение» – для начинающих водителей в автошколах, а также информационно-просветительскую работу – среди населения.

Одна из особенностей проекта – использование в практике очков-тренажеров «Фатальное зрение». Специальные линзы искажают реальность и надевший эти очки видит мир глазами человека под воздействием алкоголя. С ними в рамках курса обучения «Алкоголь и вождение» необходимо выполнить простые упражнения. Одно из них – пройти по прямой линии, приставляя носок к пятке.

Социальный проект «Автотрезвость» реализуется в России с 2013 года и в настоящий момент охватывает 12 регионов. Для привлечения внимания, прежде всего – молодежи, у проекта есть свой хэштег #питьнельзярулить, а также слоганы – «Трезвые рулят!», «Автотрезвость снижает риск аварий», «Я за автотрезвость!».

Уже более 10 тысяч водителей прошли специализированный курс по всей России. Основная цель создателей проекта – сформировать общественное неприятие к употреблению алкоголя за рулем. Чтобы каждый водитель даже с небольшой дозой спиртного в крови задумался, стоит ли садиться за руль?