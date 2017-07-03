1000 желаний написаны на фонариках-лотосах и фонариках-кубиках и отпущены в водное путешествие на Красном озере

Вечер пятницы был пропитан романтикой. Еще неостывший воздух, гладь воды и тысячи желаний, которые кемеровчане писали на водных фонариках.

Фестиваль фонариков – Всероссийский. В этом году спускать на воду горящие огоньки будут в 60 городах страны.

Согласно древневосточной легенде, этот ритуал помогает превратить сокровенные желания в реальность. Фонарик в виде цветка лотоса исполняет романтические и духовные мечты, а фонарик в виде куба – материальные или просто прагматичные желания.

Многие на праздник пришли семьями. И пока мамы с папами мечтали, загадывали, строили планы на будущее, дети ушли в отрыв. Ведь на часах 10 вечера, но можно еще не ложиться спать.

После развлекательной программы настал час икс. Многие, не дожидаясь, когда зазвучит скрипка, уже начали спускать водные фонарики. Ведь желающих тысячи. И каждому хочется, чтобы его огонек не затерялся среди остальных.

Однако второй фестивальный день оказался менее романтичным. Во время файер-шоу факир стал жертвой возгорания. На помощь кинулись многочисленные зрители, потушив огонь с помощью воды и маек. Причины возгорания выясняются.